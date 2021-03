Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au lovit in noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile pro-iraniene in Siria, prima operatiune militara a administratiei Biden decisa ca raspuns la atacurile recente impotriva intereselor occidentale din Irak, transmite AFP.

- OrtodoxeSf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei; Sf. Mucenic HristeaGreco-catoliceSf. aep. Meletie al AntiohieiRomano-catoliceSs. Martiri din AbitinaSfantul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 12 februarie.S-a nascut in Armenia, parintii sai fiind crestini…

- Beijingul va trimite Siriei un ajutor de 150.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat joi Ambasada Chinei de la Damasc, potrivit Reuters. Nu exista detalii despre momentul in care va fi trimis ajutorul si nici despre tipul de vaccin care va fi oferit, a spus ofiterul de presa Guan…

- Cel putin patru civili au murit vineri, in centrul Siriei, dupa noi raiduri aeriene atribuite Israelului, anunta autoritatile de la Damasc, conform agentiei AP. Potrivit oficialitaților siriene, avioane...

- Valeriu Tița, 54 de ani, care antreneaza din 2007 in zona araba, a fost concediat de Al-Minaa, penultima clasata din prima liga irakiana. De 14 ani antreneaza Valeriu Tița in zona araba. A pregatit zece cluburi, in Irak, Arabia Saudita, Emirate, Kuweit, Siria, Iordania și Liban, plus selecționata Siriei,…

- Seful diplomatiei turce a dat asigurari miercuri ca Ankara nu ii va repatria pe uigurii musulmani in China, in pofida ratificarii de Beijing a unui tratat de extradare care ingrijoreaza membrii acestei comunitati refugiati in Turcia, transmite AFP. ''Este incorect sa spui ca (ratificarea…

- Potrivit bilantului anual al RSF publicat luni si citat de France Presse, numarul jurnaliștilor deținuți in lume se ridica la 387 la finele anului curent. La fel ca in 2019, cand Reporteri fara Frontiere au raportat 389 de jurnalisti inchisi pentru a-si fi exercitat meseria, cinci tari concentreaza…