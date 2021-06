Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel nou-nascut a fost gasit vineri in „cutia speciala pentru bebelusi” din orașul belgian, Anvers, relateaza Agerpres , citand agenția de presa EFE. Bebelușul este primul salvat in ultimii doi ani prin aceasta metoda. „Deocamdata sunt pazitorul acestui mic miracol. Fiicele mele i-au pus numele…

- O femeie din Africa de Sud a dat nastere luni seara la zece copii, cu doi mai multi decât preconizau initial medicii, într-un spital din Pretoria, a informat marti presa locala citata de agenția EFE și Agerpres. Mama, care se numeste Gosiame Thamara Sithole si are 37 de ani, se afla…

- Sarbatoarea Invierii a fost si mai frumoasa pentru mai multe familii din tara. Astfel, iepurasul de Paste a venit cu cel mai asteptat si pretios cadou. Este vorba de 18 bebelusi, printre care si doi gemeni, care au ajuns pe lume perfect sanatosi la maternitatea Nr.

- Compania americana Pfizer si partenerul sau german BioNTech au inceput sa testeze vaccinul lor anti-COVID 19 pe copii cu varste sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022, a declarat joi compania farmaceutica din SUA. Studiul pediatric, care…

- Nu mulți ajung sa iși implineasca visele. Insa cu multa munca și determinare poți face orice. Este deviza lui Petrica Paraschiv care azi conduce o afacere de miliarde de lei. De la inalțimea conturilor sale bancare, nu a uitat niciodata sa ii ajute pe cei mai puțin norocoși. Pentru cei mai mulți dintre…

