- Un barbat care a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie in centrul orasului Liege din estul Belgiei a fost "neutralizat" de agenti, dupa ce a luat ostatica o femeie, a informat parchetul din Belgia.

- Un barbat care a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie in centrul orasului Liege din estul Belgiei a fost "neutralizat" de agenti, dupa ce a luat ostatica o femeie. O a treia persoana, un trecator, a fost ucisa in acelasi incident. Alti doi politisti au fost raniti. Potrivit Belga, in jurul orei…

- Competitie inedita in orasul Giza din Egipt. Peste 60 de oameni au participat la o intrecere cu parașutele. Participantii concursului provin din diferite colturi ale lumii printre care Statele Unite, Canada, Germania si Brazilia.

- O ofensiva a politiei la nivel international ”fara precedent” a permis paralizarea principalelor organe de propaganda online ale gruparii Statul Islamic (SI), s-a felicitat vineri agentia europeana de politie Europol, relateaza AFP. ”Am aplicat o mare lovitura capacitatilor SI de a-si raspandi propaganda…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a amenintat cu atacarea sectiilor de votare si agresarea alegatorilor la scrutinul legislativ din 12 mai din Irak, amenintare lansata intr-un mesaj audio al purtatorului sau de cuvant, Aboulhassan al-Mouhajer, publicat pe Telegram, relateaza luni AFP. In mesaj,…