- Vladimir Putin isi afiseaza sustinerea fata de Aleksandr Lukasenko, in urma unor critici occidentale dure si unor masuri adoptate de Uniunea Europeana (UE) impotriva Minskului, dupa deturnarea unui avion de linie cu scopul arestarii unui opozant al liderului belarus care se afla la bord, relateaza…

- Foreign Ministers from Germany, Luxembourg and Lithuania said on Thursday that the European Union sanctions on Belarus will likely hit the country’s potash and oil sectors, as well as financial transactions, according to Reuters. Tasked by EU leaders with preparing economic sanctions after the forced…

- Uniunea Europeana (UE) a cerut o ancheta internationala cu privire la obligarea de catre autoritatile belaruse a unui avion apartinand Ryanair sa aterizeze la Minsk, cu scopul arestarii opozantului belarus Roman Protasevici, relateaza Reuters. ”Prin acest act coercitiv, autoritatile belaruse au pus…

- Ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a informat despre faptul ca a discutat duminica cu asistentul secretarului de stat american, Philip Reeker, despre deturnarea avionului Ryanair, indemnand la un raspuns puternic din partea Occidentului in acest incident fara precedent, informeaza…

- Redactorul-sef al agentiei de stiri Associated Press vrea o ancheta independenta cu privire la atacul cu bomba asupra cladirii din Gaza care gazduia sediul companiei de stiri pe care o conduce si redactia Al Jazeera, relateaza Reuters.

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 19 perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. Sunt vizate firme care faceau curațenie in spitale importante din Capitala. Potrivit Poliției Capitalei, vizati…

- Parchetul din Belarus a deschis o ancheta penala impotriva liderei opozitiei Svetlana Tihanovskaia sub suspiciunea de pregatire a unui act terorist, informeaza luni agentia Belta, care il citeaza pe procurorul general Andrei Sved, relateaza Reuters.