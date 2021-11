Teama de izbucnire a unui razboi la porțile Uniunii Europene a crescut in ultimele saptamani, datorita conflictelor de la granița cu Polonia și trupelor ruse comasate in apropierea Ucrainei. Situația este suficient de grava pentru a fi in meniul reuniunii Consiliului Miniștrilor de Externe al Uniunii Europene. Occidentul acuza Belarusul ca a orchestrat o criza […] The post Belarus și Ucraina: focare de razboi in Europa first appeared on Ziarul National .