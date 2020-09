Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse diplomatice, lista contine in prezent in jur de 40 de nume. Dar potrivit acestor surse, Cipru a transmis, in cadrul unei reuniuni care a avut loc miercuri, ca nu poate sa-si dea inca acordul pentru sanctiunile impotriva Belarus, ceea ce blocheaza adoptarea de astfel de masuri, care…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut miercuri celor 27 state membre UE "sa accelereze" adoptarea de sanctiuni impotriva Belarus, in conditiile in care Cipru tocmai a blocat adoptarea de noi masuri europene impotriva Minskului, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Persecutia…

- Cipru a blocat adoptarea de catre UE a unor noi sanctiuni impotriva Belarus, cerand ca masuri comparabile sa fie luate mai intai impotriva Turciei in criza din Mediterana de Est, informeaza miercuri AFP, citand surse europene. Ministrii europeni ai afacerilor externe si-au dat acordul in august pentru…

- Sute de studenti din Belarus au manifestat marti, la Minsk, pentru a denunta puterea autoritara a presedintelui Aleksandr Lukasenko. Acesta se confrunta, de aproape o luna, cu o inedita miscare de contestare. La 1 septembrie, in aceasta tara incepe noul an scolar si universitar, potrivit Agerpres. Agenti…

- Comisia Europeana propune Consiliului UE sa acorde o suma totala de 81,4 miliarde de euro sub forma de imprumuturi la dobanzi scazute pentru mai multe state membre UE pentru a le ajuta sa combata efectele pandemiei pe piata fortei de munca, potrivit unui comunicat al executivului european.…

- "Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar in valoare de 81,4 miliarde euro din cadrul Instrumentului SURE pentru 15 state membre. Instrumentul SURE este un element esential al strategiei cuprinzatoare elaborate de UE pentru protejarea cetatenilor…

- O serie de tari europene impun cetatenilor purtarea mastii in spatii deschise, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus. Autoritatile din Marea Britanie si Franta iau si ele serios in calcul aceasta masura.

- Informam cetațenii romani ca, potrivit legislației europene in vigoare, valabilitatea permiselor de conducere eliberate de autoritatile competente din statele membre UE, care au expirat sau urmeaza sa expire in perioada 1 februarie 2020‐31 august 2020, va fi prelungita cu 7 luni.Astfel, incepand cu…