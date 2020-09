Belarus: Poliția împrăștie manifestanții cu tunuri de apă la Minsk / Zeci de arestări Poliția din Belarus a folosit tunuri de apa miercuri seara împotriva manifestanților adunați în centrul Minskului dupa anunțul depunerii juramântului pentru un nou mandat, în spatelor ușilor închise, de catre președintelui Alexander Lukașenko, în fața unei mișcari istorice de protest, potrivit AFP.



Potrivit corespondenților AFP, poliția a început sa disperseze câteva mii de oameni adunați în centrul capitalei bieloruse, și au efectuat zeci de arestari.

Alexandr Lukașenko a depus miercuri juramântul pentru un nou mandat prezidențial,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a depus miercuri juramantul pentru un nou mandat, a transmis agentia oficiala de stiri Belta, ceremonia desfasurandu-se fara sa fi fost anuntata in prealabil, potrivit Reuters. Ceremonia de investire, care in mod normal ar fi trebuit anuntata ca un…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a depus miercuri juramantul pentru un nou mandat, a transmis agentia oficiala de stiri Belta, ceremonia desfasurandu-se fara sa fi fost anuntata in prealabil, potrivit Reuters. Ceremonia de investire, care in mod normal ar fi trebuit anuntata ca un eveniment…

- Ceremonia a fost organizata foarte subit si fara un anunt prealabil, in mod normal fiind un eveniment politic major in Belarus. Agentia de stat Belta a relatat ca Lukasenko si-a pus mana dreapta pe constitutie si a depus juramantul de investire in functie in cadrul unei ceremonii la care au participat…

- Politia a arestat sambata sute de protestatari la Minsk, la o manifestatie impotriva presedintelui Alexandr Lukasenko, a relatat un martor agentiei Reuters. Circa 2000 de manifestanti au participat la un mars prin capitala Belarus, cerand demisia sefului statului. La demonstratia de sambata au fost…

- Daca e duminica, e o noua zi de proteste pentru opoziția din Belarus. Conform presei locale, aproximativ 100.000 de oameni s-au adunat in capitala Minsk și au cerut indepartarea regimului președintelui Aleksandr Lukașenko. Pana la ora locala 16.00, aceeași ca la București, poliția anti-revolta a operat…

- Politia anti-revolta din Belarus a retinut aproximativ 20 de jurnalisti care se pregateau sa relateze joi de la un protest in centrul capitalei Minsk si le-a confiscat telefoanele si actele de identitate, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ulterior, Ministerul de Interne a anuntat ca jurnalistii…

- Un protestatar din Belarus a murit luni în Minsk dupa ce un dispozitiv exploziv neidentificat i-a explodat în mâini în timp ce încerca sa îl arunce în polițiști, a spus poliția, relateaza Reuters. Noi confruntari au loc luni în Belarus dupa ce opoziția…

- Noi ciocniri între poliția din Belarus și protestatari au loc la Minsk pentru a doua seara la rând luni dupa ce președintele Alexander Lukașenko a câștigat cu o majoritate zdrobitoare de voturi un scrutin contestat, a spus un martor Reuters. Police using pepper spray to disperse…