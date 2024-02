Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din marile orașe ale Rusiei a inceput arestarile in randul oamenilor care au mers sa depuna flori, in memoria lui Alexei Navalnii. S-a semnalat o prezența semnificativa a poliției in capitala Moscova in aceasta seara, in timp ce rușii depun flori pentru liderul opoziției la un memorial in…

- Protest la Ambasada Rusiei de la Chișinau in memoria lui Alexei Navalnii. Mai mulți manifestanți s-au adunat la poarta Ambasadei cu pancarte in maini, flori și au aprins lumanari. Unul dintre participanți și-a dat foc la pașaportul sau de cetațean al Federației Ruse.

- La cateva ore dupa ce Rusia a anunțat moartea lui Alexei Navalnii, soția acestuia a luat cuvantul la Conferința de Securitate de la Munchen. „Nu știu daca sa cred sau nu aceste vești teribile pe care le primim doar din surse guvernamentale rusești. De mulți ani nu putem avea incredere in Putin și in…

- Politia rusa a retinut sambata pentru scurt timp cel putin 20 de jurnalisti la un miting organizat sub zidurile Kremlinului de sotiile soldatilor care lupta in Ucraina, care cer intoarcerea sotilor de pe front, potrivit AFP.

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, s-a prezentat joi in fața unui judecator de la Curtea Suprema a Rusiei pentru a contesta condițiile din inchisoare. Audierea a avut prin intermediul unei platforme online, potrivit Reuters.

- Politia germana a anuntat duminica arestarea a trei islamisti banuiti a fi implicati intr-un plan de atentat care urma sa fie comis cu "o masina" in seara de Anul Nou asupra catedralei din Koln, transmite France Presse.

- Un tribunal rus a dispus ca un barbat sa fie inchis pentru zece zile dupa ce acesta a scris, cu degetul, mesajul "Nu razboiului" pe un turnichet acoperit de zapada la intrarea intr-un patinoar din Parcul Gorki din Moscova, informeaza Reuters.Potrivit documentelor de la tribunal, incidentul a avut loc…