- Belarus a introdus pedeapsa cu moartea pentru pregatirea de atentat sau „tentativa de act terorist”, potrivit unui decret publicat miercuri, citat de agentiile de presa ruse, acuzatii care vizeaza numerosi militanti ai opozitiei, printre care lidera opozitiei aflata in exil, Svetlana Tihanovskaia.

- Bercea Mondial, pe numele real Sandu Anghel, va fi eliberat condiționat dupa ce a ispașit doi ani din cei peste 13 la care fusese condamnat pentru tentativa de omor. Hotararea aparține Tribunalului Mehedinți.

- Greva STB din ianuarie, declarata ilegala de catre instanța, a paralizat Capitala timp de 5 zile. Numeroși angajați au fost chemați pentru a da explicații, dar deocamdata nu a fost stabilit niciun vinovat. Directorul general al STB, Adrian Criț, spune ca pana acum s-au facut comisiile disciplinare și…

- Politia canadiana incearca sa restabileasca ordinea in capitala, dupa ce camioane si demonstranti ocupa centrul orasului Ottawa de peste trei saptamani și protesteaza fața de restrictiile impuse de pandemie.

- Un tribunal din India a condamnat la moarte 38 de persoane pentru rolul jucat intr-o serie de atentate din 2008, in Ahmedabad, statul Gujarat, in vestul Indiei. Atentatele s-au soldat cu decesul a 57 de persoane, iar alte sute au fost ranite in atentate, informeaza BBC.

- Biletele pentru aceasta ruta vor fi disponibile pe site-ul companiei. Din capitala Moldovei, avioanele vor decola zilnic catre Bucuresti la orele 5.00 si 15.00, zborurile retur fiind programate la 6.35 si 16.35. In prezent, Blue Air are trei zboruri pe saptamana intre Iasi si Bucuresti, in timp ce Tarom…