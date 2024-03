Închisoarea din care au evadat sute de deținuți periculoși: “Nimeni nu va fi cruțat” Polițiștii se plang ca evadarea in masa din penitenciarul din capitala Port-au-Prince poate duce la un adevarat dezastru. Sindicaliștii din Poliție au cerut, oficial, pe X, tuturor polițiștilor din oraș sa puna mana pe arma pentru a menține controlul asupra penitenciarului, pentru ca ”nimeni nu va fi cruțat”. Inchisoarea din care au evadat sute de deținuți periculoși Așadar, evadații se vor razbuna cu siguranța pe oamenii legii și pe cetațenii nevinovați, daca vor avea șansa. ”Suntem terminați. Nimeni nu va fi cruțat in capitala, pentru ca vor fi 3.000 de bandiți in plus acum eficienți”, transmite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evadarea in masa din Penitenciarul Național din Haiti, aflat in capitala Port-au-Prince a statului din America Centrala, s-a produs pe fondul escaladarii violențelor din ultimele zile, relateaza CNN, citand surse din randul forțelor de ordine.Unul dintre sindicatele de poliție din Haiti a facut apel,…

- Specialisti in mediere culturala nu avem, de format nu vrem sa ne batem capul cu asta, ca e investitie pe termen lung si nu e rentabila electoral, fonduri pentru asa ceva cu atat mai putin. Si ce daca la Timisoara s-a putut? Au avut bani prin Capitala culturii, treaba lor. Cand vorbim de arta contemporana…

- Liderul unei bande haitiene, Jimmy Cherizier, cunoscut și sub numele de Barbecue, a avertizat vineri ca va continua sa incerce sa-l inlature pe prim-ministrul Ariel Henry și le-a cerut familiilor sa impiedice copiii sa mearga la școala pentru a „evita daunele colaterale”, pe masura ce violența crește…

- Gabriel Gorun, medic primar medicina legala la INML "Mina Minovici" din Capitala, a declarat ca aparatele care exista in institutie si cu care se fac testele de laborator de certitudine in cazul celor prinsi in trafic sub influenta drogurilor sunt vechi de aproape 17 ani, informeaza News.ro. De asemenea,…

- Liderul regiunii separatiste Transnistria a cerut instituțiilor sale de aparare și informații sa fie „din ce in ce mai proactive” in pregatirea militara, potrivit Sky News.Tensiunea in zona a crescut in acest an, atunci cand guvernul Republicii Moldova a introdus o taxa asupra importurilor și exporturilor…

- Gerul a inlocuit viscolul și ninsorile, iar valul de aer polar s-a extins și in zonele care nu au fost lovite de fenomene extreme. Sunt temperaturi negative in toata țara miercuri dimineața. Temperatura resimțita a coborat aproape de -20 de Celsius, la Targu Secuiesc. A fost o noapte geroasa și in Capitala,…

- Pana in 1989, oamenii se imparțeau in trei mari categorii: oameni buni, oameni rai și …șoferi. Dupa 1990, exista tot trei mari categorii: oameni buni, oameni rai și …primari. Practic, primarul, ales pe criteriu politic prin votul „boborului”, a ajuns vataful Romaniei. In jurul lui se invarte totul in…

- PRELUNGIREA ARESTULUI PREVENTIV… Trei indivizi din Barlad, intre care și un minor de 17 ani, care au ajuns dupa gratii, in arest preventiv, dupa ce au violat și apoi au batut cu bestialitate o femeie in varsta de peste 40 de ani, cer insistent sa primeasca arest … la domiciliu! Ieri, judecatorul de…