- O bucureșteanca a sunt la 112 și a spus ca in urma unei șicanari in trafic, soțul ei a fost lovit cu pumnul in fața de un alt participant la trafic. Agresorul a fost reținut, potrivit mediafax. Politistii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au reținut un barbat,…

- Florin Salam a fost retinut de polițiști pentru 24 de ore! Polițiștii din Capitala au facut, in aceasta dimineața, percheziții acasa la Florin Salam, dar și in alte locații, in dosarul de inșelaciune in care cantarețul este acuzat ca a luat bani de la oameni, dar nu a mers la evenimente. ”Astazi, 14…

- Un polițist din județul Hunedoara a fost agresat fizic chiar in sediul Poliției, dupa ce a incercat sa desparta doi batauși. Agentul a intervenit pentru a afla un conflict izbucnit intre doi barbați, care se aflau la audieri. A fost impins de unul și lovit de celalalt, iar pentru fapta lor, pe langa…

- Intr-un incident șocant petrecut in Capitala, un polițist a fost victima unui șofer drogat și beat, care l-a lovit cu mașina in timp ce se afla intr-o misiune de serviciu. Evenimentul tragic a avut loc in timp ce agentul se afla in exercitarea atribuțiilor sale in zona de lux a orașului.

- Un polițist de la Rutiera a fost lovit de o mașina condusa de un șofer baut și drogat. Agentul a fost ranit la picioare. Incidentul a avut loc in zona de lux a Capitalei.Un agent al Brigazii Rutiere din Capitala a fost transportat la spital, sambata dimineața, cu rani la picioare, dupa ce a fost […]

- Consiliul Județean Gorj pregatește in 2024 o investiție pentru reabilitarea infrastructurii in Parcul Industrial de la Bumbești-Jiu. Suma necesara investiției este prevazuta in Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale Consiliului Județean Gorj. Astfel, valoarea totala a investiției in reabilitarea drumurilor…

- Un tanar si-a injunghiat parintii, dar si pe un politist care a sarit in ajutorul oamenilor atacati de propriul fiu. In cele din urma, agresorul a fost imobilizat de colegii agentului ranit și dus la secție. El are 34 de ani și locuiește cu chirie la cateva blocuri distanța de parinții sai. Cel mai…

- Fostul președinte al Romaniei are prescris un tratament și ar urma sa plece in curand de la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Spitalul Militar din București. Alte surse, citate de Realitatea Plus, afirma ca Traian Basescu ar fi fost deja externat. Noi date despre starea de sanatate a lui Traian…