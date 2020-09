Cunoscuta politiciana belarusa Olga Kovalkova a parasit tara si a plecat in statul vecin Polonia, potrivit colegilor ei din tabara opozitiei, informeaza sambata dpa. Anton Rodnenkov, purtatorul de cuvant al "Consiliului de coordonare", format de opozitia din Belarus pentru a organiza o tranzitie politica dupa scrutinul prezidential contestat din 9 august, a declarat pentru site-ul de stiri tut.by ca Olga Kovalkova se afla "in prezent la Varsovia", si nu a oferit alte detalii cu privire la motivele care au determinat-o pe Kovalkova sa paraseasca Belarusul. Kovalkova, in varsta de 36 de ani, este…