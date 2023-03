Stiri pe aceeasi tema

- "Cantecele mele sunt cea mai buna terapie, sunt mai eficiente decat o sedinta la un psiholog sau un psihanalist", a declarat vedeta columbiana Shakira in cadrul primului ei interviu de la lansarea single-ului sau de succes in care il ataca pe fostul sau partener, Gerard Pique, relateaza AFP.…

- Shakira a primit o veste care a enervat-o foarte tare și care a facut-o sa izbucneasca in larimi. Fostul iubit, Gerard Pique, de care s-a desparțit oficial acum opt luni, va fi tata! Presa din Spania anunța ca Clara Chia Marti, cea careia artista din Columbia ii spunea „Musca Moarta”, ar fi insarcinata.…

- Un nou episod din intimitatea vieții de cuplu a cantareței columbiene Shakira și a fostului ei iubit, Gerard Pique, a ieșit la iveala. De data asta, e implicata și mama fostului fundaș de la Barcelona, Montserrat Bernabeu. Femeia a fost filmata in timp ce o impingea cu mana in fața pe Shakira și ii…

- Shakira și Pique au divorțat in urma cu jumatate de an, dupa ce artista a fost inșelata de soțul ei. Ea și-a dat seama de acest gest, dupa ce a gasit un borcan cu gem in frigider. Nimeni din familia sa nu consuma acest aliment și, astfel, i-a trezit cateva suspiciuni.

- Aflata in plin scandal cu Gerard Pique, dupa desparțirea cu scantei, Shakira a luat acum o decizie radicala. Artista din Columbia, care ii ataca pe Gerard Pique și pe iubita sa, Clara Chia in ultima piesa lansata, vrea sa stea cand mai departe de familia fostului fundaș. Shakira a dat ordin: zid de…

- Shakira i-a amintit lui Gerard Pique, in ultima piesa, ca a lasat-o vecina cu soacra și cu datorii la Fisc. Jurnaliștii spanioli au aflat și cat de mari sunt aceste restanțe. El Mundo susține ca este vorba de aproape 14,5 milioane de euro pe care artista nu ar fi vrut sa le plateasca. Pentru cele […]…

- Shakira a lansat o piesa despre fostul ei soț, fotbalistul Gerard Pique. In cea mai noua melodie lansata de artista din Columbia, aceasta ași exprima disprețul pentru fotbalistul care a inșelat-o.

- Shakira (45 de ani) a lansat un nou atac la adresa fostului partener Gerard Pique (35 de ani). De vina este un clip in care fostul fundaș central și-a expus copilul pe rețelele de socializare. Intr-un clip recent postat pe canalul de Twitch, Gerard Pique a purtat un dialog despre fotbal cu Milan, fiul…