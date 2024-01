Bebeluș cu doua capete, nascut de o moldoveanca. Caz șocant intr-o familie cu posibilitați modeste, care mai are trei copii. Parinții așteptau venirea pe lume a celui de-al patrulea bebeluș, insa au trecut printr-o adevarata drama. Bebeluș cu doua capete, nascut intr-o familie de moldoveni Femeia, in varsta de 36 de ani, din raionul Ocnița, aflat in Republica Moldova, a ajuns la maternitatea din Edineț pentru a naște, in prima parte a lunii ianuarie. A dus sarcina pana la 36 de saptamani. Pe parcursul sarcinii, moldoveanca a crezut ca are gemeni. Insa, medicii care au monitorizat-o nici nu s-ar…