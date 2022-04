Beat și cu permisul anulat de 12 ani, un giurgiuvean a fost prins de Poliție de două ori într-o noapte Luni, aproape de miezul nopții, polițiștii giurgiuveni depistau, pe un bulevard central al municipiului, un barbat de 37 de ani ce conducea un autoturism, avand dreptul de a conduce anulat și aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. La verificarile bazei de date, polițiștii au avut o mare surpriza: șoferul avea dreptul de a conduce anulat din anul 2010. In plus, aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, astfel ca barbatul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Dupa aproximativ patru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

