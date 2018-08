Bea amestecul asta la 8 dimineata si observa ce ti se intampla in corp! Vei avea o mare surpriza

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente 1 lingura seminte de chiaSucul de la o lamaieUn pahar si jumatate de apa1 lingura de miere Mod de preparare Pentru inceput, lasa semintele de chiar la hidratat timp de o ora. Apoi, strecoara-le si amesteca-le cu sucul de lamaie si apa. Adauga intr-un…

- Aceasta bautura accelereaza procesul de ardere a grasimilor si stimuleaza slabirea. Vei slabi rapid pana la 20 de kilograme. Consuma in fiecare dimineata, pe stomacul gol. Pentru rezultate optime, urmeaza o dieta sanatoasa si bea multa apa. Ingrediente: 1 pahar cu apa 1 lingura de suc de lamaie Continuarea…

- Din fericire, aceasta bautura iti va detoxifia rapid ficatul. Trebuie sa o consumi timp de trei zile, de trei ori pe zi. Nu ar trebui sa mananci gras si mult in aceste trei zile si ar trebui sa bei mai multa apa. Consuma doua pahare, de trei ori pe zi, inainte de fiecare masa. Repeta timp…

- Aceasta bautura simpla, recomandata de specialiștii homeopați, arde grasimea in mod natural. Combinația dintre lamaie și țelina este perfecta pentru digestie și pentru arderea grasimilor. Acest lichid este deosebit de bun pentru stomacul deranjat, conchid și nutriționiștii.

- Luptatorul MMA a fost deranjat de reacțiile aparute in mediul online și a explicat ca a fost internat in spital, la Oradea. Sandu Lungu: Am avut dureri mari Citeste si Lovitura care a innebunit internetul. Un luptator MMA a devenit star dupa o executie fantastica VIDEO „Aceasta…

- Concursul Miss America nu va mai lua in calcul criterii legate de aparenta fizica si va desfiinta prezentarea candidatelor in costume de baie, a anuntat marti presedinta sa, in opinia careia evenimentul nu mai este un "concurs de frumusete" ci o "competitie".

- Pentru a-ti detoxifia organismul si pentru a scapa de grasimea nedorita ai nevoie de un kilograme de lamai si 400 de grame de telina. Tot ce trebuie sa faci este sa treci prin razatoare cele 400 de grame de telina si mai apoi sa adaugi doi litri cu apa. Adauga si coaja de lamaie, dupa care…

- Surpriza neplacuta pentru social-democrații din Timiș care s-au dus, joi dimineața, la sediul partidului din Timișoara. Aceștia au gasit in fața cladirii mai multe sticle incendiare, unele dintre ele chiar explodate in fața sediului. Inițial, sticlele au fost descoperite de un timișorean care trecea…