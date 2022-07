BCR, prima bancă din România acreditată de către ADR pentru procesul video de deschidere a contului online Banca Comerciala Romana devine prima instituție financiar-bancara din Romania, acreditata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), in baza noilor reglementari legale, pentru procesul video de deschidere a unui cont curent 100% online pe platforma de digital banking George. Acreditarea ADR certifica faptul ca BCR poate oferi, prin George, servicii bancare pentru care identificarea clienților este realizata la distanța folosind mijloace video, cu respectarea noilor prevederi legale in vigoare din Romania. Avizul autoritații este valabil pentru procesul de identificare a persoanelor fizice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

