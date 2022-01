BCE le cere băncilor comerciale să detalieze cât de mult le-ar afecta un război între Rusia și Ucraina Banca Centrala Europeana (BCE) a cerut creditorilor informatii privind expunerea lor la Rusia, deoarece se pregateste pentru orice efecte negative daca tara va invada Ucraina, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. BCE, care supervizeaza direct cele mai mari banci din zona euro, a cerut creditorilor sa explice cum vor gestiona diferitele scenarii, inclusiv sanctiuni contra Rusiei, sustin sursele. Un purtator de cuvant al BCE nu a dorit sa comenteze informatia. Financial Times: transferurile internaționale spre Rusia ar putea fi blocate Miercuri, publicatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana vrea sa reintroduca in portofoliul de produse pariurile in cota fixa si pariurile sportive online, fiind lansat un anunt public international pe site-ul companiei. Operatorii de jocuri de noroc interesati trebuie sa depuna propunerile de conlucrare/colaborare pana la finalul lunii ianuarie…

- Anul 2022 ar putea sa aduca o premiera: economia mondiala va depași 100.000 de miliarde de dolari, in timp ce China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se aștepta toata lumea, pana cand va putea sa depașeasca Statele Unite ca prima economie a lumii, potrivit unui raport citat de Reuters. Astfel,…

- Productia economica mondiala va depasi anul viitor pentru prima data 100.000 de miliarde de dolari, iar China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se credea pentru a depasi Statele Unite ca economie numarul 1, potrivit unui raport publicat pe 26 decembrie. Compania britanica de consultanta Cebr…

- Negocierile dintre Rusia, Statele Unite si NATO pe tema garantiilor de securitate solicitate de Administratia Vladimir Putin vor avea loc la inceputul anului viitor, anunta ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia Associated Press.

- Activiștii care au militat pentru modificare au catalogat hotararea drept „degradanta” și „dezumanizanta”, anunța Deccan Herald , citat de HotNews.Cea care a deschis acest caz, o femeie care de mai bine de 25 de ani incearca sa obțina un pașaport "X", a anunțat ca va face apel la Curtea Europeana pentru…

- ”EximBank si compania DMT Marine Equipment, specializata in productia de echipamente navale, au incheiat un acord pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de 1,5 milioane de euro ce vor fi utilizate cu preponderenta in relatia cu partenerii externi ai societatii”, a anuntat banca.…

- De Black Friday, touroperatorii au pregatit mii de oferte speciale pentru toate sezoanele, gusturile dar si pentru toate buzunarele, discounturile la vacante depasind chiar și 70%. Romanii dornici de chilipiruri pot opta si in acest an pentru vacante ȋn cele mai iubite destinatii turistice din Grecia,…

- Sunt 41 de ani de cand la Gura Humorului se desfașoara Festivalul Internațional de Film, Diaporama și Fotografie „Toamna la Voroneț” – un eveniment care beneficiaza de parteneriatul media Radio Romania Iași. Este un festival care privește atat prezentul celei de a șaptea arte cat și aspecte din trecutul…