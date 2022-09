Stiri pe aceeasi tema

Preturile petrolului au crescut miercuri cu 2 dolari pe baril, un raport privind scaderea stocurilor in Statele Unite si reducerea fluxurilor de gaze rusesti catre Europa compensand ingrijorarea cu privire la scaderea cererii si la o crestere a ratei dobanzii in SUA, transmite Reuters.

Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters.

Preturile petrolului au scazut joi cu aproximativ 3 dolari pe baril, din cauza stocurilor mai mari de benzina din SUA si dupa ce o majorare a dobanzii cheie de catre Banca Centrala Europeana (BCE) a starnit ingrijorare privind cererea, in timp ce reluarea livrarilor de petrol din Libia si reluarea…

Dolarul american a crescut miercuri in raport cu euro, intr-o sesiune agitata, dar castigurile sale au fost limitate, deoarece comerciantii au ezitat sa faca miscari importante inaintea unei decizii cruciale de politica monetara a Bancii Centrale Europene de joi, transmite Reuters.

Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.

- Rezerva Federala a SUA, Banca Centrala Europeana (BCE), Banca Nationala Elvetiana si Banca Angliei au luat toate masurile pentru a controla inflatia saptamana trecuta, desi in grade diferite. Inflatia preturilor de consum in zona euro a atins un nou record de 8,1% in mai, iar BCE si-a confirmat intentia…