Băuturile fermentate, noul elixir al tinereții Se spune ca bauturile fermentate, foarte bogate in prebiotice și probiotice, sunt excelente pentru sanatatea ta. Bauturi ciudate pentru unii, poțiuni magice pentru alții, aceste licori sunt excelente pentru sanatate. Cu un conținut scazut de zahar, acestea sunt alcatuite din ciuperci, bacterii sau drojdie care, datorita fermentarii lor, furnizeaza o... The post Bauturile fermentate, noul elixir al tinereții appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

