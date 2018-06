Băuturi care reduc greaţa în timpul sarcinii 1. Limonada Consumul de limonada te hidrateaza și iți ofera aportul necesar de Vitamina C. Astfel, greața dispare treptat. Un organism bine hidratat inseamna un organism sanatos. 2. Apa cu ghimbir Apa cu ghimbir este eficienta in timpul sarcinii, datorita antioxidanților pe care ii conține. Cu proprietați anti-bacteriale, apa cu ghimbir detoxifica corpul și reduce greața. 3. Suc de legume Legumele proaspete transformate in suc sunt benefice pentru organismul tau oricand. In timpul sarcinii, acestea sunt ideale datorita conținutului ridicat de Vitamina E și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa faptul ca sunt niște fructe extrem de gustoase și de zemoase și au un parfum imbietor, piersicile, denumite și fructele longevitații, au beneficii uimitoare pentru sanatate. 10 beneficii surprinzatoare ale piersicilor Protejeaza vederea Piersicile conțin o cantitate mare de betacaroten, un…

- In ultima vreme se nasc tot mai mulți copii cu probleme, iar medicii spun ca principala cauza a acestui fenomen este educația sanitara deficitara a gravidelor. Care sunt investigațiile pe care trebuie sa le faca o femeie insarcinata și cat ...

- Dupa doar patru ani de la inființare, echipa de minifotbal MFC Ploiești a reușit sa caștige primul trofeu important din istoria condensata a sa – Cupa LMF Prahova, ediția 2018! Datorita grupului unit, cu „foame” de trofee, așa cum am scris in avancronica finalei Cupei LMF Prahova 2018, a pasiunii și…

- Aceste super-fructe au efecte terapeutice incredibile și pot fi folosite ca adjuvant in boli precum cele cardiace sau vasculare. Cireșele amare sunt indicate a fi consumate mai ales daca te confrunți cu afecțiuni precum durerile musculare, afecțiuni inflamatorii, boli hepatice, astm, bronșita…

- Un studiu de lunga durata al cercetatorilor israelieni a ajuns la concluzia ca femeile care folosesc in mod continuu un medicament popular pentru ameliorarea durerii in timpul sarcinii se confrunta cu un risc ridicat ca nou-nascuții sa sufere de autism sau ADHD.

- In ciuda faptului ca multe persoane nu considera consumul moderat de alcool un pericol de-a lungul sarcinii, medicii descurajeaza consumul de alcool de catre femeile insarcinate si chiar si de catre cele care incearca sa conceapa.

- Consumul unei cantitați mari de zahar in timpul sarcinii ar putea afecta creierul copilului, a constatat un nou studiu, potrivit iflscience.com. Studiul este publicat in American Journal of Preventative Medicine. Studiul s-a bazat pe analizarea datelor a peste 1.000 de femei gravide și copiii acestora,…