Bãtut în august, rãzbunat în ianuarie CU INTARZIERE… Un caz de agresiune care a avut loc in luna august a anului trecut, la un bar din comuna Solesti, arata ca institutiile statului inca mai au de lucru la capitolul operativitate. Spunem asta pentru ca agresorul acelui conflict a fost tras la raspundere abia dupa o jumatate de an de la comiterea […] Articolul Batut in august, razbunat in ianuarie apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

