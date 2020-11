Bătrânul din Iași care locuiește într-o toaletă. E revoltător la ce chin e supus de soție De-a lungul timpului, in Romania, mulți oameni au ajuns sa locuiasca pe strazi. Datorita saraciei sau din alte motive, indiferent de varsta, mulți au ajuns sa doarma pe unde apuca. Statul a avut incercari timide a rezolva problema lor, dar rezultatele au fost slabe. Un astfel de caz este și cel al unui batranel din […] The post Batranul din Iași care locuiește intr-o toaleta. E revoltator la ce chin e supus de soție appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Un barbat din Iași a ajuns sa traiasca in condiții inumane la varsta de 82 de ani. El are 11 copii si o casa in satul Breazu, comuna Rediu, dar a ajuns sa locuiasca intr-o toaleta improvizata din centrul orașului Iași.

- Toader Homia, un ieșean de 82 de ani, se pregatește sa infrunte frigul iernii intr-o toaleta improvizata, situație surprinzatoare pentru sfarșitul anului 2020. Batranul a ajuns om al strazii de mai bine de 3 ani, iar de cateva zile s-a adapostit intr-o camera improvizata din zona Targu Cucu din Iași.…

