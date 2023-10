Bătrâni intoxicați cu soluție de igienizare în Eforie Sud Situație grava la un camin de batrani din Eforie Sud, județul Constanța. Mai multe zeci de batrani au fost evacuați dupa ce a fost semnalata intoxicarea lor cu o soluție de igienizare. Alerta maxima aseara, la Caminul de Batrani din Eforie Sud, unde au fost chemați SMURD, pompierii și ambulanța din Cadrul Serviciului Județean de Ambulanța. Mai multe persoane s-au intoxicat cu o solutie pentru acarieni dupa ce ieri s-a facut igienizarea parterului și a primului etaj din cladirea instituției. Sapte persoane au fost duse la spital, iar 37 de varstnici au fost evacuati. Toate persoanele transportate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

