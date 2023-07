Bateria lui Samsung Galaxy S24 Ultra a fost dezvăluită Chiar daca ne apropiem de lansarea lui Samsung Galaxy Z Fold 5 si Galaxy Z Flip 5, ele nu sunt singurele flagshipuri Samsung care inregistreaza scapari in aceste zile. Samsung Galaxy S24 Ultra e subiectul scaparii de azi, care se refera la bateria sa. Aflam ca in sfarsit va trece la incarcarea la 65W, dupa ce S Ultra-urile au stat pe la 45W ceva vreme. De fapt si 45W e o raritate pentru Galaxy S-uri. Lucrurile se vor schimba de indata ce Samsung adopta baterii stacked, tehnologie preluata de la vehiculele electrice. Conform zvonacului @RGCloudS, bateria stacked va sosi si pe S24 Ultra si pe S24+.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

