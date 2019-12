Stiri pe aceeasi tema

- Marcatoare Romania: Neagu 13 goluri, Perianu 3, Polocoser 3, Udristioiu 3, Iuganu 2, Seraficeanu 2, Pintea 1, Ostase 1, Zamfirescu 1. Rezultatele zilei in Grupa C: Muntenegru - Kazakhstan 30-21 Romania - Senegal 29-24 Spania - Ungaria 29-25 Clasamentul grupei: 1 Spania 4 puncte (60-41) 2 Muntenegru…

- Echipa feminina de handbal a Romaniei a obținut duminica prima victorie de la Campionatul European din Japonia. Tricolorele au trecut peste infrangerea drastica cu Spania, din prima etapa și au invins naționala Senegalului cu scorul de 29-24. Cea mai buna jucatoare de handbal din lume, Cristina Neagu,…

- Echipa feminina de handbal a Romaniei a fost calcata in picioare de Spania, scor 16-31, in primul meci de la Campionatul Mondial din Japonia.Radu Voina (69 de ani), fostul selecționer al Romaniei, a dat de pamant cu actualul tehnician, Thomas Ryde, a notat gsp.ro.„Eu am urmarit meciul singur, in fotoliu.…

- Echipa feminina de handbal a Romaniei a pierdut drastic primul joc de la Campionatul Mondial din Japonia. Tricolorele au cedat cu scorul de 16-31 in fața reprezentativei Spaniei, dupa un joc modest, cu multe greșeli atat in defensiva, cat și pe faza de atac. Aceasta partida a contat pentru grupa C .…

- Cele mai bune 24 echipe din lume, inclusiv Romania, prezenta la toate editiile, se bat la editia a 24-a a Campionatului Mondial de handbal feminin, in Japonia (30 noiembrie - 15 decembrie), pentru medalii si pentru locurile care asigura prezenta la turneele preolimpice de calificare la Tokyo.…

- Reprezentativa feminina a Romaniei a intrat in linie dreapta cu pregatirea inainte de startul Campionatului Mondial de la Kumamoto (Japonia). Tricolorele au fost repartizate in grupa C, alaturi de Ungaria, Muntenegru, Spania, Kazakhstan si Senegal, iar pentru a trece in faza urmatoare au nevoie de jocuri…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins miercuri, la Brasov, reprezentativa Ucrainei, cu scorul de 27-24 (15-12). A fost primul meci al tricolorelor din grupa a 7-a a preliminariilor CE 2020. Pentru Romania au marcat Laslo (8 goluri), Buceschi (6), Ardean Elisei (3), Pintea (3), Udristoiu…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins miercuri, la Brasov, reprezentativa Ucrainei, cu scorul de 27-24 (15-12), in primul meci din grupa a 7-a a preliminariilor CE2020. Cristina Neagu a fost convocata, dar nu a intrat pe teren, nefiind inca apta de joc dupa operatia de ligamente incrucisate.Pentru…