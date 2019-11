Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a declarat luni, referitor la rezultatele slabe ale PSD in unele filiale județene, ca politica este aritmetica pura, iar cine are rezultate atunci „este clar ca s-a și ocupat și are suportul populației” și ca o eventuala schimbare a liderilor cu rezultate slabe nu este subiectul principal in acest moment, prioritatea fiind turul 2 la prezidențiale. Badalau a facut afirmațiile inainte de o ședința informala a liderilor PSD pentru analiza rezultatelor din primul tur, inaintea ședinței CEX de marți. La sosirea la ședința, numarul 2 din partid, președintele…