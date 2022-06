Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mortilor si ranitilor din randul fortelor pro-ruse ale autoproclamatei republici Donetk este de peste jumatate din forta sa initiala, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de miercuri dimineata. Bombardamentele grele continua, in timp ce Rusia preseaza pentru a invalui zona Severodonetk…

- Luptele din Ucraina s-au instalat intr-un ritm ce amintește de conflictul de tranșee din Primul Razboi Mondial, spune un analist militar. Justin Crump, directorul executiv al companiei de consultanța in securitate Sibylline, a declarat pentru BBC ca razboiul a coborat „la nivel micro”, Rusia fiind acum…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs, ca “operatiunea speciala” a armatei ruse este “in faliment” si ca Rusia va recunoaste realitatea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Contraofensiva ucraineana de la nord-est de Harkov inregistreaza progrese semnificative și va avansa probabil pana la granița cu Rusia in urmatoarele zile sau saptamani, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in analiza publicata in noaptea de sambata spre duminica. Fii la curent…

- Rusia a confirmat duminica atacaul de la aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei. Ministerul rus al apararii a susținut ca atacul cu rachete de inalta precizie a vizat distrugerea un hangar cu arme si muinitie pe care armata ucraineana le-ar fi primit de la SUA si tari europene. In urma atacului, pista…

- Ucraina spune ca atacurile la Azovstal nu au incetat, dupa ce Rusia a anunțat ca oprește focul asupra uzine. Totodata, partea rusa declara ca Ucraina „din nou a dat peste cap organizarea coridoarelor umanitare”.

- Este ziua a 57-a de cand Rusia a declansat invazia pe teritoriul Ucrainei. Ucraina afirma ca este pregatita sa negocieze la Mariupol, in timp ce Zelenski spune ca nu au suficiente arme grele pentru a invinge Rusia in aceasta regiune.

- Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, a avut luni o discutie telefonica cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, prilej cu care acesta a apreciat ca Beijingul poate juca un rol important in ajungerea la o incetare a focului in Ucraina, iar Beijingul a salutat negocierile dintre Rusia si Ucraina, transmit…