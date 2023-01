„Batalionul Dubai”. Milionarii ucraineni din Golful Persic

Stiri pe aceeasi tema

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut, in termeni nominali, pe ansamblu, in perioada 1.I-30.XI.2022, comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2021, cu 19,4%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de folosinta indelungata (+22,1%), industria bunurilor intermediare (+21,4%),…

- Inca membru al Camerei Comunelor, Boris Johnson a tinut in ultimele luni un discurs in fata bancherilor din New York, pentru asiguratorii din Statele Unite, la un summit organizat de CNN in Portugalia sau altul in India. De fiecare data, fostul premier a fost platit intre 215.000 si 277.000 de lire…

- Autoritațile germane au arestat 25 de oameni suspectați ca planuiau o lovitura de stat. Grupul format din extremiști de dreapta și foști militari planuia sa ia cu asalt cladirea Parlamentului și sa preia puterea in Germania, scrie BBC. Șeful grupului ar fi un cetațean german in varsta de 71 de ani,…

- USR a cerut Birourilor celor doua Camere ale Parlamentului, declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia detinuta la Curtea de Conturi, dupa retinerea acestuia de catre DNA.La scurt timp, purtatorul de cuvant al PSD Stefan Radu Oprea a anuntat ca social-democratii au depus, luni,…

- Liderul PNL Satu Mare, Adrian Cozma, care a cerut ca UDMR sa iasa de la guvrnare din cauza ca liderii maghiar nu au transmis urari de Ziua Naționala a Romniei ”are o atitudine maghiara consecventa”, declara liderul deputaților UDMR, Csoma Botond. El mai spune ca a transmis un mesaj de Ziua Naționala…

- Partidul condus de Catalin Drula a cerut luni, 28 noiembrie, Birourilor celor doua Camere ale Parlamentului, declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Curții de Conturi, dupa ce fostul deputat PSD a fost reținut de DNA pentru dare de mita și trafic de…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1.I-30.IX.2022, comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2021, au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 19,4%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor intermediare (+23,1%), industria bunurilor de folosinta indelungata (+21,1%),…