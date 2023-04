Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 2,6 miliarde de dolari, inclusiv rachete antiaeriene Patriot si munitii de artilerie, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Fortele ruse au obtinut unele succese in luptele pentru Bahmut, oras situat pe linia frontului din estul tarii, au declarat miercuri seara oficiali militari ucraineni, adaugand ca luptatorii lor inca rezista intr-o batalie care dureaza de mai multe luni, relateaza Reuters. Orasul minier Bahmut si localitatile…

- Ziua 399 de razboi nu este foarte buna pentru Ucraina, deoarece mercenarii grupului Wagner ar fi ocupat un important complex industrial din Bahmut, acolo unde au loc lupte puternice intre ruși și ucraineni. Din pacate, atacurile nu au incetat deloc in estul Ucrainei, iar lupta pare din ce in ce mai…

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Se duc in continuare lupte grele la Bahmut, in estul Ucrainei iar rusii sustin ca au avansat aproape 2 kilometri si jumatate pe front și au incercuit orașul. Kievul a negat afirmațiile Moscovei și susține ca a respins toate ce

- Administratia Militara Regionala Herson a raportat ca, in ultimele 24 de ore, trupele ruse au bombardat de 60 de ori mai multe localitati din aceasta regiunea sudica a Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rusia se grabeste sa lanseze o noua ofensiva in Ucraina, incercand sa profite de aceasta „fereastra de oportunitate” creata inainte ca Kievul sa primeasca tancurile grele care i-au fost promise recent de catre aliatii sai occidentali, a declarat luni comandantul-sef al fortelor armate din Letonia, Valdemaras…

- Președintele Volodimir Zelenski așteapta „decizii importante”, pe masura ce aliații Kievului se reunesc in Germania, pentru a discuta despre trimiterea de tancuri moderne in Ucraina, relateaza The Guardian. Intre timp, Statele Unite au anunțat o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina in valoare…