- Forțele armate ucrainene baricadati in uzina Azovstal din Mariupol, continua sa opuna o „rezistenta supraomeneasca” impotriva trupelor ruse care au luat cu asalt fostul combinat siderurgic. Comandantul regimentului Azov, locotenent-colonelul Denis Prokopenko, a declarat ca in interiorul complexului…

- Soldatii rusi au intrat in combinatului Azovstal din Mariupol, dar s-au lovit de rezistenta luptatorilor ucraineni. Sute de civili sunt inca blocati in subteran, alaturi de ultimii aparatori ai orasului-port de la marea Azov. Iar Moscova a anuntat o incetare a focului in zona, intre anumite ore, pentru…

- Primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, a anunțat ca noi lupte au loc la uzina Azovstal, unde se afla inca sute de civili, alaturi de ultimii aparatori ucraineni din oraș. „Astazi sunt batalii grele pe teritoriul orașului noastru, pe teritoriul Azovstal. Oamenii noștri curajoși apara aceasta fortareața,…

- Potrivit șefului regiunii Donețk din Ucraina, trupele ruse se regrupeaza forțele in pregatirea atacului asupra Donbasului Șeful regiunii Donețk, Pavel Kirilenko, a spus ca „batalia pentru Donbass” nu a inceput inca. El crede ca exista mai multe motive pentru „pauza forțata” a ocupanților ruși. „Ei aduna…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse le-a cerut militarilor ucraineni de la Mariupol sa depuna armele pe 5 aprilie, promițandu-le ca asta le va salva viața, scrie agenția rusa de presa Interfax. Generalul Mihail Mizințev, cel cunoscut ca „Macelarul din Mariupol”, spune caaceștia vor fi lasați sa plece…

- Trupele ruse inainteaza spre centrul orașului Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina. Vehicule aparținand trupelor ruse au fost vazute duminica pe strazile orașului Harkov din nord-estul Ucrainei, a scris Anton Herașcenko, consilier al ministrului d

- Primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat, azi, ca municipalitatea brasoveana are capacitatea si va asigura conditii pentru a primi potentiali refugiati din Ucraina in cazul in care situatia o va cere. Totodata, in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, in aceasta seara literele de pe Tampa…