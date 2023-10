Bătălia contra Hamas! Israelul trebuie să reziste represaliilor iraționale Lecțiile din razboaiele trecute impotriva terorii ne arata situația in care se afla in prezent Israelul. „Vom distruge Hamas. Vom triumfa. Ar putea dura timp, dar vom pune capat acestui razboi mai puternic ca niciodata.” Cuvintele lui Benyamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, sunt menite nu numai sa transmita hotarare, ci și sa semnaleze ca razboiul sau din Gaza este diferit. Israelul nu mai dorește sa pedepseasca și sa descurajeze Hamas . Acum vrea sa-l distruga cu totul. Este o sarcina foarte grea. Hamas este in același timp o idee religioasa, o mișcare sociala, un partid politic, un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

