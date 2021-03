Stiri pe aceeasi tema

- Scandal cu zeci de persoane implicate la Vama Nadlac din cauza regulilor noi de intrare in țara. Timpul de așteptare este foarte mare, iar oamenii sunt nemulțumiți. Mulți dintre ei sunt revoltați ca trebuie sa stea in carantina, deși au testul Covid-19 facut. Directorul DSP Arad, Horea Timis, a vorbit…

- Noua persoane au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR, acestea fiind contacti ai unui pacient care lucreaza la o scoala din Bucuresti confirmat cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, informeaza, sambata, Ministerul Sanatatii."In cadrul unitatii de invatamant au…

- O vasluianca revenita recent din Marea Britanie și care ar fi trebuit sa fie in carantina a fost gasita de jandarmii din Brașov in zona telecabinei Capra Neagra, informeaza Mediafax.Femeia a fost descoperita de jandarmi, dupa ce a fost legitimata, duminica, in jurul orei 12:00, deoarece nu purta masca…

- Mai multi romani s-au batut luni seara pe strazile din Luton, oras aflat la 50 kilometri nord de Londra. Imaginile au fost postate pe Facebook, iar presa relateaza ca politia a arestat trei persoane. Aproximativ 12 persoane au fost implicate in aceasta bataie generala, cu bate de baseball. „Altercatia…

- O femeie din Arad, infectata cu SARS-CoV-2, care trebuia sa stea in izolare, a fost gasita de jandarmi in oraș, aceasta spunandu-le oamenilor legii ca a fost nevoita sa plece pentru a-și rezolva probleme personale. Acum are dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Un echipaj de Jandarmerie…