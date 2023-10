Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timis, au depistat doi cetateni algerieni si doi sirieni intr un autoturism condus de un cetatean roman Unul dintre cei doi cetateni algerieni a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru infractiunea de trafic…

- Ancheta a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, la Timișoara. Oamenii legii au deschis un dosar penal dupa ce persoane necunoscute au desenat o zvastica și au scris mesaje antisemite pe pereții lacașului de cult.

- Politistii de la Sectia 6 din Bucuresti fac o ancheta dupa ce doi adolescenti de 14 ani s-au taiat la maini cu un cutit, in vestiarul clubului Dinamo, dupa un antrenament. Obiectul era al unuia dintre baieti, iar celalalt ar fi vrut sa il vada, moment in care amandoi s-ar fi ranit accidental.

- Incidentul grav de la Școala din Carei de luni, 18 septembrie cand in timpul orei de limba romana, doi elevi de clasa a V-a, cunoscuți ca ,,elevi problema”, au agresat fizic un coleg și o profesoara nu va ramane fara urmari. Potrivit surselor publicației Opiniedecarei, conflictul a inceput cand unul…

- In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 02,30, o persoana ar fi spart gemul lateral al unui magazin de electronice și electrocasnice din municipiul Alba Iulia, iar din interiorul acestuia ar fi sustras mai multe cutii cu caști. Cercetarile sunt continuate in vederea identificarii persoanei și…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost gasit de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis. Copilul a fost predat DGASPC, urmand sa fie transferat in Germania. El calatorea cu o matusa, cetatean sarb. ”In data…

- Un incident șocant a avut loc astazi in localitatea Siriu, județul Buzau, legat de activitațile ilegale ale „Mafiei padurilor”. Activistul buzoian cunoscut pentru demersurile sale impotriva defrișarilor ilegale a fost blocat in trafic și agresat de catre ajutoarele hoților de lemne, in ceea ce pare…

- O batrana din comuna clujeana Manastireni a fost gasita moarta, sambata dupa amiaza, primele indicii aratand ca decesul a fost violent, femeia avand leziuni la nivelul capului. Criminalistii au deschis o ancheta in acest caz, anunta Politia judeteana Cluj, prima suspiciune fiind ca batrana a fost ucisa,…