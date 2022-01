Bătaie cu pumnii și picioarele în trafic, pe Valea Prahovei, în mijlocul coloanelor de maşini Politia anunta ca niciunul dintre cei implicati nu a depus plangere. In imaginile postate duminica pe internet se vede cum patru barbati se bat cu pumnii si cu picioarele, in mijlocul strazii, o femeie incercand sa ii desparta. Cel care a postat imaginile pe un grup de Facebook sustine ca filmarea a fost realizata duminica, in cartierul Poiana Tapului din Busteni.„In urma informatiilor aparute in mediul online, politistii din cadrul statiunii Busteni s-au sesizat din oficiu si desfasoara activitati in vederea identificarii participantilor, urmand a se dispune masurile legale ce se impun”, a transmis… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

