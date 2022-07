Stiri pe aceeasi tema

- Leta Ilie, fosta sotie a lui Sabin Ilie, s-a luat la bataie in Capitala cu un afacerist, dupa ce i-a aruncat acestuia un pahar in cap. Aceasta a fost scapata din palmele barbatului de Vica Blochina. Se pare ca sotia celebra de fotbalist s-a trezit cu o bataie zdravana. Ea a primit cateva palme, dupa…

- Andreea Raicu s-a fotografiat fara sutien in timp ce statea la plaja. Fosta prezentatoare TV a plecat in vacanța in Grecia, acolo unde se bucura de momente de relaxare. In aceasta vara, Andreea Raicu a ales Grecia ca destinație de vacanța și s-a cazat la un hotel de 5 stele exclusiv pentru adulți. Vedeta…

- Tom Hanks, in varsta de 65 de ani, a avut o iesire nervoasa miercuri seara, dupa ce sotia sa a fost imbrancita de unul din fanii care i-au intampinat pe cei doi la iesirea dintr-un restaurant din New York, transmit BBC si Daily Mail . In timp ce ieșeau dintr-un restaurant și se indreptau spre o mașina…

- Brigitte și Florin Pastrama divorțeaza dupa 3 ani de casnicie, iar recent cei doi au fost filmați in timpul unui scandal monstru. Fosta soție a lui Ilie Nastase era agresata verbal de partenerul de viața, potrivit CANCAN.In urma cu cateva zile, Brigitte anunța ca divorțeaza de Florin Pastrama, pentru…

- Cristina Șișcanu s-a filmat sa arate cat a slabit, insa bluza mult prea scurta i-a jucat feste și a lasat la vedere mai mult decat și-ar fi dorit. Soția lui Madalin Ionescu nu purta nici sutien, astfel ca prietenii ei virtuali au avut parte de imagini indraznețe. Fosta concurenta de la „Bravo, ai stil!”…

- Florina Marcuța este un make-up artist de la noi din țara, devenita cunoscuta dupa casatoria cu actorul Bebe Cotimanis. Recent, vedeta s-a inscris la o facultate de top din București, iar acum a marturisit de ce a luat aceasta decizie neașteptata.

- De puțin timp, Radu, fiul lui Ștefan Banica, și-a deschis o cafenea in București, iar Andreea Marin il susține necondiționat pe acesta. Vedeta a fost alaturi de fiica ei, Violeta, sa vada localul pe care fiul fostului soț il deține. Intre Andreea Marin și Radu Ștefan Banica exista o relație speciala,…