Originals – Got My Mind Set on You – cu Bogdan Sălăvăstru

“Got My Mind Set on You”, anul 1987! George Harrison lansează „Cloud Nine”, album cu care revine în top-urile internaționale. Ultimul său succes fusese „All those years ago” din anul 1981, iar ultimul no. 1 a fost „Give me love (Give me peace on Earth)” din 1973. „Got My… [citeste mai departe]