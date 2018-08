Bătăi cu topoare şi săbii în plină stradă. Poliţia a reţinut şase persoane Scandalul a inceput sambata seara intr-un bar de pe strada Victoriei din Targu-Jiu si a continuat in fata localului, unde agresorii, care aveau topoare si sabii in maini, au avariat trei masini parcate in zona. Un localnic a filmat intreg scandalul si a postat imaginile pe Facebook. Dupa audieri, politistii din Targu-Jiu i-au retinut, in timpul noptii de sambata spre duminica, pe sase dintre tinerii implicati î (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

