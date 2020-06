Ca parte a inițiativei sale „Helping Hands”, BASF ofera sprijin la nivel mondial grupurilor de cercetare academica, in cursa pentru identificarea unui ingredient activ adecvat, menit sa trateze pacienții infectați cu Coronavirus. „Noi nu dezvoltam ingrediente farmaceutice active, dar BASF are peste 150 de ani de experiența in cercetarea substanțelor. Acest lucru inseamna ca avem cunoștințe și banci enorme de substanțe, o varietate mare de ingrediente active”, a spus dr. Peter Eckes, președintele Departamentului de Cercetare in Domeniul Bioștiinței la BASF. Compania și-a dezvoltat propriile programe…