- Fostul presedinte Traian Basescu se declara optimist cu privire la rezultatele pe care PMP le-a obtinut la sectiile de votare deschise in Republica Moldova la alegerile parlamentare. "PMP si-a luat 'aurul' inapoi din ultimele 5 sectii de votare numarate din Republica Moldova!!!!!",…

- Pro Romania si Partidul Miscarea Populara nu au motive de bucurie, dupa cum arata rezultatele partiale. Aseara, estimarile difuzate imediat dupa ora 21.00 erau mai optimiste. Asa ca liderii celor doua formatiuni aveau planuri mari.

- Partidul Miscarea Populara a solicitat, sambata, Biroului Electoral Central clarificari cu privire la plicurile cu voturile prin corespondenta exercitate in diaspora care au disparut, anunta presedintele PMP, Eugen Tomac. "Este un precedent extrem de periculos avand in vedere ca PMP se bucura de o larga…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) a organizat, vineri, un protest in fata sediului Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti, pentru a-si exprima "ingrijorarea" fata de ceea ce se intampla in prezent in tara vecina. Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a transmis oficialilor…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca Partidul Mișcarea Populara va negocia un post de viceprimar general al Capitalei, dupa ce PNL și PMP au decis sa incheie alianțe in Consiliile Județene și Consiliile Locale din țara.

- Presedintele PMP Brasov, Costel Mihai, si-a dat demisia sambata din functia de presedinte al filialei judetene, dupa scorul obtinut la alegerile locale. Duminica, conducerea centrala a partidului a decis demiterea tuturor presedintilor de filiale din tara, care au avut rezultate slabe la alegerile locale…

- Partidul Miscarea Populara este a treia forta politica dupa numarul de alesi locali, a anuntat, duminica, presedintele PMP, Eugen Tomac, scrie Agerpres. El a mai menționat ca formațiunea își propune ca ținta pentru parlamentare un scor de peste 10 procente.„Acum, când avem…