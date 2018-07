Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia masuri pentru prevenirea pestei porcine: Pentru fiecare porc mistreț, mascul, vanat in zonele de risc, se acorda 65 de lei, Pentru femele, 400 de lei, potrivit unei hotarari a Executivului condus de Viorica Dancila, din ședința de Guvern de joi. Vanatorii mai primesc un stimulent financiar…

- Comisia Europeana a reactionat miercuri, printr-un purtator de cuvant, la adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a unui set de modificari controversate la Codul Penal. Reprezentantul institutiei europene spune ca ingrijorarea este tot mai mare fata de actiunile din Romania in domeniul reformelor…

- ANSVSA Constanta ia masuri in scopul prevenirii introducerii pe teritoriul judetului Constanta a pestei porcine africane. Avand in vedere situatia epidemiologica in care se afla Romania ca urmare a confirmarii unor focare de pesta porcina africana in judetele Satu ndash; Mare si Tulcea la porcii domestici…

- Basescu, mesaj pentru magistrati, politicieni sau analisti, dupa sancțiunea Comisiei Europene: ”V-ati batut pentru o justitie ca in ’50!”, a spus liderul PMP, vineri, reacționand la declansarea procedurii de infringement din cauza neimplementarii Directivei Europene privind prezumtia de nevinovatie. …

- "Guvernul, PSD, ministrul Finantelor publice mint! In perioada 10-11 aprilie, au fost discutii cu reprezentantii CE despre faptul ca Romania ignora cresterea alarmanta a deficitului structural. In contextul acestor discutii, Guvernul Romaniei a informat CE de planurile sale de suspendare a contributiei…

- Victor Ponta lanseaza un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il compara cu Traian Basescu. „Jignirile lui Dragnea mi-au adus aminte de Traian Basescu - si de faptul ca Liviu Dragnea a fost crescut de Traian Basescu si trimis la PSD ca sa il distruga din interior/ imi pare rau ca…

- Romania nu trebuie sa accepte propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 5% fondurile destinate Politicii de Coeziune si Politicii Agricole Comune in viitorul buget european post-2020, a declarat recent deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European,…