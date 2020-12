Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a deschis un dosar penal in rem, in care se efectueaza cercetari in legatura cu declaratiile pe propria raspundere depuse de fostul presedinte Traian Basescu ca nu a colaborat cu fosta Securitate comunista. Potrivit Parchetului General, in acest caz s-a dispus inceperea urmaririi penale…

- Dupa inchiderea sectiilor de votare, sacii cu buletinele de vot au fost sigiliati si transportati la sediile Birourilor Electorale. Daca in unele judete, procesul de vot dar si predarea sacilor, a decurs fara probleme, in cateva zone, cozile și cearta nu au putut fi evitate, relateaza Antena3. ”Nu…

- Un nou incident la o secție de votare a avut loc duminica dimineața, in Braila. Un alegator a primit un buletin de vot pe care era aplicata ștampila „Anulat”, transmite Antena3. O persoana a reclamat faptul ca a primit un buletin care avea aplicata deja o ștampila de vot, spun repezentanții IPJ Braila.…

- Primul exit-poll difuzat la ora 21 de CURS-Avangarde, la postul Antena 3, in emisiunea moderata de Mihai Gadea, ofera estimarile rezultatelor de la ora 19 pentru alegerile locale la nivel național, dar și la nivelul Capitalei. Primaria București Nicusor Dan – 47,2% Gabriela Firea – 39% Traian Basescu…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a verificat candidații la alegerile locale care vor avea loc duminica. Opt dintre candidații la alegeri au fost declarați de instanțe colaboratori ai Securitații: Traian Basescu, care candideaza la Primaria Municipiului București; Ludovic…