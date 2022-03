Stiri pe aceeasi tema

- E oficial! Chiar Maria Basescu a confirmat informația! Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost externat din spital. Deocamdata nu se știe daca Traian Basescu va veni sau nu in Romania, insa un lucru este cert: din nefericire, are probleme atat la plamani, cat și la inima. Iata ce a povestit…

- Maria Basescu a anunțat, miercuri, ca fostul președinte Traian Basescu s-a externat din spital. „S-a externat astazi”, a spus Maria Basescu, la Antena3. Intrebata daca fostul președinte se va intoarce in țara, Maria Basescu a spus ca „depinde de starea lui de sanatate”. Traian Basescu a ajuns la spital…

- Fostul președinte Traian Basescu a fost externat, in aceasta dimineața, din spitalul din Bruxelles unde fusese internat dupa ce suferise un AVC. "Nu e prima oara cand ne mutam, deci nu ne este asa greu. Nu stiu unde o sa mergem, o sa vedem. Fetele vin sa mai aduca o paine, o pizza.. Nu se stie daca…

