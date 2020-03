Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj va intalni formatia germana medi Bayreuth in sferturile de finala ale FIBA Europe Cup, pentru un loc in semifinalele competitiei, potrivit news.ro.U BT Cluj s-a calificat in sferturi dupa ce a incheiat grupa J, din faza a doua a competitiei,…

- ​Echipa de baschet masculin U BT Cluj s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în sferturile de finala ale FIBA Europe Cup, dupa ce a învins, în grupa J, formatia israeliana Ironi Ness Ziona, în timp ce campioana en-titre, CSM Oradea, învinsa în deplasare de Tsmoki…

- Formația antrenata de Mihai Silvașan a reușit o victorie uriașa în fața formației din Belarus, în ciuda faptului ca a fost condusa pe durata întregului joc. Ardelenii au fost la 10 puncte în spate spre finalul sfertului trei, însa ultimul act avea sa aduca victoria mult…

- Sportivii îi vor întâlni pe jucatorii de la U BT Cluj, în cadrul unui meci din grupa J a FIBA Europe Cup, și au sosit marți la Cluj-Napoca, cu o cursa aeriana venita de la Varșovia. Imediat dupa aterizare, calatorii au fost reținuți aproximativ trei ore în avion,…

- Clujenii au dominat si meciul retur cu autoritate, în special datorita unei prestatii colective excelente în defensiva. CSU Sibiu nu a contat pe tabela în primele trei sferturi, dar a avea sa fure victoria de palmares dupa un run de 16-0 în debutul ultimului act. Darko…

- ​Echipa de baschet masculin U BT Cluj a învins miercuri, în deplasare, formatia israeliana Ironi Ness Ziona, scor 84-81 (38-42), în a treia partida din grupa J a FIBA Europe Cup, faza secunda a competitiei, potrivit News.ro. Principalii marcatori ai partidei au fost Cook 15…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSM CSU Oradea cu scorul de 81-76 (17-23, 28-13, 20-17, 16-23), miercuri, pe teren propriu, la debutul in Grupa J a FIBA Europe Cup la baschet masculin. Campioana Romaniei a inceput mai bine si dupa zece minute conducea cu 23-17. ''U'' a…

- BCMU FC Arges Pitesti s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa ce a invins formatia CSM 2007 Focsani cu scorul de 87-59 (24-13, 20-12, 16-22, 27-12), in Trivale, in mansa secunda a turului al doilea. In prima mansa victoria a revenit…