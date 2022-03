Stiri pe aceeasi tema

- CSM Focșani 2007 – CS CSM OHMA Timișoara astazi, 15 martie, ora 15:00, Sala Polivalenta A fost vineri, SCMU Craiova. Astazi, de la ora 15:00 in Sala Polivalenta va fi OHMA Timișoara. Doua forțe ale baschetului din Romania, pe care publicul focșanean tot mai numeros, are satisfacția sa le vada jucand…

- CSM Focșani 2007 – SCMU Craiova astazi, 11 martie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta Baschetbaliștii focșaneni revin la intalnirea cu publicul propriu dupa jocul pierdut in deplasare, cu Steaua București. In Capitala, CSM 2007 a facut o jumatate de partida foarte buna, care a continuat-o pe cea…

- In prima etapa a returului Campionatului Ligii Naționale de baschet, CSM Focșani 2007 va juca in Sala Polivalenta in compania Rapidului București, astazi, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta. La debut de competiție, in tur, bucureștenii, nou veniți in Liga, au facut o semisurpriza și au caștigat, la…

- Echipa de baschet a CSM Focșani 2007 va intalni, in ultima runda a turului campionatului 2021-2022 al Ligii Naționale, pe CS Municipal Galați. Partida va avea loc in Sala Polivalenta sambata, 15 ianuarie, de la ora 17:00. Spre deosebire de precedentele ediiții de campionat, cand galațenii au facut legea…

- BC CSU Sibiu – CSM Focșani 2007 astazi, 10 ianuarie, de la ora 18:00; meciul va fi transmis in direct de Digi Sport Baschetbaliștii focșaneni vor avea astazi, de la ora 18:00, in Sala Transilvania din Sibiu o partida grea și importanta. Grea pentru ca vor intalni o formație intrata in forma care ii…