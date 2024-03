Stiri pe aceeasi tema

- Bascana Gagauziei, Evghenia Gutul, a reacționat dupa ce Maia Sandu a spus luni despre ea ca „lucreaza pentru o grupare criminala” și nu are ce sa caute in guvernul moldovean. Guțul ii cere președintei Republicii Moldova sa-și ceara scuze și sa dezminta public afirmațiile, pe care le considera „insulte”…

- Evghenia Gutul, bascanul regiunii autonome moldovene Gagauzia, singurul oficial din Republica Moldova care s-a intalnit cu Vladimir Putin de la invazia rusa din Ucraina, a anuntat miercuri ca a cerut Moscovei ca Gazprom sa livreze gaz direct in Gagauzia, la un pret special. In plus, ea a facut apel…

- In regiunea autonoma Gagauzia, din Republica Moldova, domina limba rusa, situatie pe care guvernul pro-european de la Chisinau doreste sa o schimbe, oferind cursuri gratuite de limba romana, relateaza AFP intr-un reportaj citat de Agerpres.Deja confruntata la est cu separatismul republicii autoproclamate…

- Deciderea chestiunilor de razboi și pace este dreptul suveran al poporului. Daca Maia Sandu crede ca se ocupa de problemele de aparare ale Republicii Moldova, din pacate, se inșeala, pentru ca aceasta este competența exclusiva a poporului nostru, conform Constituției. Sandu nu are dreptul de a decide…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat saptamana aceasta ca va sprijini Gagauzia, teritoriul autonom din cadrul Republicii Moldova, dupa intalnirea cu liderul pro-Moscova al teritoriului, Evghenia Guțul, transmite politico.eu.

- Procurorul general interimar al Republicii Moldova, Ion Muntean, a declarat ca in curind in instanța de judecata vor fi prezentate materialele cauzei penale impotriva bașcanului UTA Gagauzia, Evghenia Guțul. "Procurorii se afla la etapa finala de colectare a probelor in dosarul impotriva bașcanului…

- Bașcana Gagauziei, teritoriul autonom din cadrul Republicii Moldova, s-a pozat cu dictatorul rus, Vladimir Putin, și spune ca a discutat cu el „probleme compelxe geopolitice și regionale”. Evghenia Guțul a spus ca l-a informat pe Putin despre „acțiunile nelegiuite” ale autoritaților de la Chișinau și…

- Timișoara a aparut pe un cont oficial al Ministerului de Afaceri Externe al Rusiei, dupa ce Maia Sandu a primit premiul „Timisoara pentru Valori Europene”. Dominic Fritz crede ca atacurile impotriva premiului primit de președintele Republicii Moldova nu sunt intamplatoare.