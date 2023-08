Stiri pe aceeasi tema

- Darius Olaru a transmis un mesaj de lupta dupa eliminarea din Conference League a FCSB-ului. In direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY, vicecampioana Romaniei a fost invinsa in deplasarea cu Nordsjaelland, din turul trei preliminar. Capitanul ros-albastrilor a oferit prima reactie dupa meciul din Danemarca.…

- Basarab Panduru a comentat infrangerea suferita de FCSB cu Nordsjaelland, 0-2, din turul 3 al preliminariilor Conference League. Fostul internațional crede ca diferența s-a facut dupa eliminarea lui Vlad Chiricheș, din minutul 62, și ca danezii, daca erau mai atenți, puteau inscrie de mai multe ori.…

- Nordsjaelland – FCSB este astazi, de la ora 20:00, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Vicecampioana Romaniei incepe asaltul total spre calificarea in play-off-ul UEFA Conference League. Saptamana aceasta, Insula Iubirii vine in portie tripla: vineri,

- Basarab Panduru l-a ridicat in slavi pe Budescu dupa golul splendid cu Flora Tallinn. Constantin Budescu a marcat cu exteriorul in minutul 18 al returului cu Flora Tallinn din turul 3 preliminar al Conference League. Balonul a lovit transversala inainte de a intra in plasa. Basarab Panduru l-a ridicat…

- Nordsjaelland – FCSB LIVE VIDEO, de la ora 20:00, pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Vicecampioana Romaniei incepe asaltul total spre calificarea in play-off-ul UEFA Conference League. Jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii incearca, in Danemarca, sa obtina cea mai asteptata victorie…

- Partida dintre Nordsjaelland - FCSB contand pentru manșa decisiva a turului III preliminar din Conference League, va fi liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, joi, ora 20:00. Meciul va putea fi urmarit in format livetext și video și pe a1.ro.

- Elias Charalambous, despre schimbarea lui Compagno in FCSB – Nordsjaelland 0-0. Antrenorul celor de la FCSB a spus ca stia ca va fi o „dubla” extrem de echilibrata cu cei de la Nordsjaelland. Elias Charalambous spune ca echipa sa trebuie sa „sufere” pentru a se califica in playoff-ul Conference League.…

- Darius Olaru a acuzat arbitrajul, dupa ce FCSB a remizat cu Nordsjaelland, scor 0-0, in preliminariile Conference League. Capitanul ros-albastrilor s-a declarat nemultumit de rezultatul inregistrat de echipa sa, marturisind ca unele decizii ale centralului au fost in favoarea danezilor. FCSB a remizat…