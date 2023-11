Stiri pe aceeasi tema

- Mark Allen este primul semifinalist la Champion of Champions 2023, dupa ce l-a invins pe Ali Carter cu 6-2. Super-turneul de snooker Champion of Champions este transmis LIVE in AntenaPLAY in perioada 13-19 noiembrie 2023. In prima zi a turneului Mark Allen a reușit sa se califice in semifinale. Allen…

- Gica Popescu si Edi Iordanescu au avut un schimb dur de replici la miezul noptii, dupa meciul Belarus – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor pentru calificarea la EURO 2024, care a fost LIVE VIDEO pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Fostul fundas al Generatiei de Aur a criticat jocul tricolorilor.…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO. Meciul de la Budapesta din preliminariile EURO 2024 e live pe Antena 1 si in AntenaPLAY, joi, de la 21:45. Acesta este al saptelea meci al tricolorilor din Grupa I. Tricolorii lui Edi Iordanescu au nevoie de sase puncte din dubla cu Belarus si Andorra pentru a ajunge pe…

- Meciurile din Liga Portugal sunt LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Etapa a opta din Portugalia a fost deschisa de duelul dintre Moreirense si Boavista, incheiat la egalitate, scor 1-1. Benfica a reusit sa obtina o victorie in extremis pe terenul celor de la Estoril. Un pusti de 19 ani, Antonio Silva, a marcat…

- A fost spectacol total in Champions League. Bayern Munchen – Manchester United 4-3 si Real Madrid – Union Berlin 1-0 au fost cele mai tari meciuri din grupele Champions League. Toate disputele au putut fi urmarite in format LIVE SCORE pe AS.ro. Bayern si Manchester United au dat recital de goluri pe…

- Portarul Ivan Provedel a fost eroul serii din UEFA Champions League! Goalkeeperul in varsta de 29 de ani a reusit un gol fabulos in meciul Lazio – Atletico Madrid, scor 1-1, din Grupa E. Jucatorul lui Maurizio Sarri a facut minuni pe Stadio Olimpico si si-a ajutat echipa sa smulga un punct impotriva…

- Romania – Franta LIVE VIDEO, ora 11:00, exclusiv in AntenaPLAY. Bernadette Szocs, Eliza Samara si Andreea Dragoman lupta pentru un loc in marea finala la Campionatele Europene de tenis de masa. Romania este tot mai aproape de marea finala la Campionatele Europene de tenis de masa. Romania a trecut in…

- Liga Portugal a fost live in AntenaPLAY! FC Porto – Farense 2-1, Estoril – Rio Ave 2-0 si Vizela – Arouca 2-2 au fost meciurile zilei de duminica. Cele mai importante faze sunt in format VIDEO pe AS.ro. FC Porto a castigat cu emotii primul meci pe teren propriu din acest sezon. Ivan Marcano a […] The…