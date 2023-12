Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe evenimente sunt programate astazi, in centrul municipiului Suceava, de Ziua Bucovinei: se va deschide Targul de Craciun, va fi aprins iluminatul de sarbatori si vor fi organizate concerte. De dimineața, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a depus o jerba de flori la…

- Dupa ce Romania s-a calificat la Euro 2024, premierul a spus ca este momentul ca academiile de fotbal sa primeasca sprijin din partea Guvernului. „Echipa Romaniei a reușit sa invinga aseara pe Arena Naționala și sa se situeze pe primul loc in grupa. Cred ca a venit momentul sa ne asumam ca și statul…

- Vicepreședintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, considera ca atacul de astazi al deputatului PSD Gheorghe la adresa șefului administrației județene, Gheorghe Flutur, poate fi comparat cu o vorba din Bucovina, cu cainii care latra la tren. „Domnule Șoldan, vad ca ați inceput deja…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, invita suceveni in acest sfarșit de saptamana la Suceava la Targul de Toamna ”Produs in Bucovina” care va avea loc in zilele de 13, 14, 15 octombrie, in zona centrala a municipiului Suceava dar și la Festivalul ”Ciprian Porumbescu”. ”Consiliului Județean…

- A fost lansata platforma „Miscarea Sperantei”, printre initiatorii careia se afla si deputatul Ben-Oni Ardelean. Astazi 29 septembrie 2023, a avut loc lansarea oficiala a platformei politice „Mișcarea Speranței”, platforma ce dorește sa aduca o schimbare pozitiva in peisajul politic național. Deputatul…

- Ministrul Finanțelor, Marce Boloș, a anunțat miercuri seara, ca deficitul bugetar al Romaniei a ajuns la 42,53 de miliarde de lei, adica 2,66% din PIB. Din acest motiv, Comisia Europeana are mari semne de intrebare privind capacitatea țarii noastre de a-și respecta angajamentele fața de CE. Ținta de…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat ieri, 19 septembrie, ca s-a alaturat celor din PSD. „Targujienii merita sa afle de la mine, in mod direct, ca incepand de astazi am decis sa fac o schimbare politica, alaturandu-ma formatiunii PSD. Este o decizie asumata, avand in vedere si…