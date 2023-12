Baronii creditului privat Miliardarul Stephen Schwarzman, directorul executiv al gigantului de investiții Blackstone, a susținut avanjatele acordarii de imprumuturi companiilor: „Daca poți caștiga 12% intr-o zi foarte buna, ce altceva vrei sa faci in viața?” Dupa necazurile din 2022, creditul privat este acum o mega-afacere pe Wall Street. Aceste imprumuturi au rate variabile, iar campania de inasprire monetara […] The post Baronii creditului privat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romanii care lucreaza in privat. Specialiștii in resurse umane spun ca firmele vor crește salariile, in medie, cu doar 5-7%, sub rata inflației. Sunt insa și companii care nu-și permit sa mai dea ceva in plus la leafa. Anul viitor, cele mai mari creșteri salariale vor fi la stat.

- Producatorul american de medicamente a observat rate mari de efecte secundare adverse, care au fost in mare parte usoare si gastrointestinale, in randul pacientilor. O parte semnificativa a pacientilor au incetat, de asemenea, sa ia pilula, care isi propune sa fie o alternativa mai convenabila la injectiile…

- Președintele Klaus Iohannis, insoțit de Carmen Iohannis, a ajuns in Kenya, prima etapa a turneul pe care il face in Africa. Presa kenyana a publicat primele imagini de la sosirea șefului statului roman și a primei doamne. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, efectueaza, pana pe 23 noiembrie 2023,…

- Nu am avut o rectificare, ci doar o ordonanța (OUG nr. 90/2023) ce seamana cu una, lucru confirmat și de Consiliul Fiscal: Guvernul a preferat sa nege realitatea. Totuși, Ministerul Finanțelor a fost nevoit sa anunțe ce s-a schimbat la partea de imprumuturi.

- Publicația pariziana Tennis Legend, care se prezinta drept „portalul numarul 1 pentru toți jucatorii și fanii tenisului”, l-a descris pe Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, drept „cel mai scump individ din lume”. O ora de pregatire cu Mouratoglou in Miami sau Bahamas costa 7.500 de dolari.…

- Un pas mare pentru Birkenstock: producatorul german de sandale și-a facut debutul la bursa de la New York, cu o evaluare de 8,6 miliarde de dolari care confirma succesul sau in domeniul modei și al luxului. Birkenstock a stabilit prețul unitar al acțiunilor la 46 de dolari, la mijlocul intervalului…

- Deși statul se plange ca nu are bani, continua sa caute angajați pentru instituțiile sale, finanțand in continuare ceea ce deseori a fost numit in mass-media drept „festivalul angajarilor la stat”. Decidenții ignora de ani de zile avertismentele...

- Avertisment de la Banca Naționala a Romaniei. Institutia a primit o serie de sesizari care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (021 313 04 10 sau 021 315 27 50) de catre persoane care pretindeau ca vorbesc din partea BNR, in legatura cu presupuse imprumuturi…